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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 24,4 milyar lira artarak 3 trilyon 126,5 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
25.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:16

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 24,4 milyar lira artarak 3 trilyon 126,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 19 Haziran ile biten haftada 24 milyar 397 milyon lira artarak 3 trilyon 102 milyar 135 milyon 496 bin liradan 3 trilyon 126 milyar 532 milyon 497 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,52 artışla 1 trilyon 502 milyar 927 milyon 651 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,32 yükselişle 1 trilyon 519 milyar 462 milyon 121 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 310 milyon dolar azalarak 230 milyar 93 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 201 milyar 638 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 386 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 80 milyar 252 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,66 artarak 539 milyar 669 milyon 851 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,54 yükselerek 516 milyar 90 milyon 115 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,08 artışla 148 milyar 472 milyon 184 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 204 milyar 873 milyon 608 bin lirası konut, 5 milyar 381 milyon 292 bin lirası taşıt ve 329 milyar 414 milyon 951 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 19 Haziran ile biten haftada 17 milyar 141 milyon 443 bin lira artarak 3 trilyon 114 milyar 543 milyon 515 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,77 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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