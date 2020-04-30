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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 55 milyar 391 milyon lira artarak 3 trilyon 61 milyar 867 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
30.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:42

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 55 milyar 391 milyon lira artarak 3 trilyon 61 milyar 867 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Nisan ile biten haftada 55 milyar 391 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 6 milyar 476 milyon liradan 3 trilyon 61 milyar 867 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 40 milyar 36 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 984 milyar lira oldu.

Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Nisan ile biten haftada 7 milyar 162 milyon lira artarak 521 milyar 804 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 210 milyar 879 milyon lirası konut, 6 milyar 991 milyon lirası taşıt ve 303 milyar 933 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 761 milyon lira artarak 487 milyar 87 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 artışla 105 milyar 896 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar 898 milyon lirası taksitli, 59 milyar 998 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 151 milyar 548 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 104 milyar 634 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6 milyar 584 milyon lira artarak 662 milyar 454 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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