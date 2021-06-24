Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 884 milyar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 884 milyar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 884 milyar oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 589 milyon lira artarak 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 38 milyar 589 milyon lira artarak 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Haziran itibarıyla 38 milyar 589 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 845 milyar 521 milyon liradan 3 trilyon 884 milyar 110 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 55 milyar 88 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 871 milyar 72 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Haziran itibarıyla 247 milyon lira azalarak 700 milyar 289 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 512 milyon lirası konut, 14 milyar 548 milyon lirası taşıt ve 409 milyar 229 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 394 milyon lira artarak 605 milyar 959 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalarak 159 milyar 274 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 914 milyon lirası taksitli, 95 milyar 360 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 469 milyon lira artarak 148 milyar 757 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 205 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 191 milyon lira artarak 798 milyar 70 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Angela Merkel Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 884 milyar oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 14:49:57. #1.14#

title