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Bankacılık için test yılı

Bankacılık sektörü hız kestiği 2019'un ardından faiz oranlarındaki düşüş ve ekonomik aktivitedeki kıpırdanma ile 2020'de daha yüksek büyüme hedefliyor.

02.01.2020 07:48 | Son Güncelleme: 02.01.2020 07:48
Bankacılık için test yılı

Bankacılık sektörü hız kestiği 2019'un ardından faiz oranlarındaki düşüş ve ekonomik aktivitedeki kıpırdanma ile 2020'de daha yüksek büyüme hedefliyor. Kredi büyümesinin ön planda olacağı 2020 yılında bankaların sorunları dolarizasyon, takipteki alacaklar ve yapılandırmalar olacak.

Kaynak: Dunya.com

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