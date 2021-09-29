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Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak açıkladı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak açıkladı

İtalyan banka devi Unicredit, yayınladığı raporda dolar/TL kurunda dikkat çeken bir tahminde bulundu. Doların yıl sonunda 9,30 olmasını bekleyen dev banka, 2022 yıl sonu dolar tahminini ise 10,40 olarak revize etti.

Türk ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerini de yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e çıkaran Unicredit ekonomistleri, bu revizyonda beklenenden erken başlayan parasal gevşeme döngüsünün ve 2021'deki kuvvetli büyümenin etkili olduğunu ifade etti.

300 BAZ PUAN DAHA İNDİRİM BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 300 baz puan daha faiz indirimi yapmasını bekleyen Unicredit, 2022'de faizlerin yüzde 14,5 olmasını beklediklerini söyledi.

2022 YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 10,40

Dolar/TL'nin sene sonunda 9,30 olmasını bekleyen ekonomistler, 2022 sonunda ise kurun 10,40 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin euro/TL için 2021 sonu tahminleri ise 11,07 seviyesinde bulunuyor.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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