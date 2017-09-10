Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Uğur Açıklaması

TFF 2. Lig Beyaz grup takımlarından Bandırmaspor'un Teknik Sorumlusu Mustafa Uğur, 2-0 galip geldikleri Niğde Belediyespor maçına ilişkin, "Bizim için önemli olan puan kaybetmeden yolumuza devam edebilmek." dedi.



Uğur, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Müsabakanın çok zor geçtiğini ifade eden Uğur, "Bu tür takımların çok sıkıntılı olacağını biliyordum. Sezon başında kayıpsız gitmek önemli. Maçın bazı dönemlerinde belki çok iyi oyun sergileyemedik ama önemli olan çok iyi oynayamadığınız dönemlerde de galip gelebilmek. Bizim için önemli olan puan kaybetmeden yolumuza devam edebilmek." dedi.



Uğur, haftaya Karşıyaka ile karşılaşacaklarını belirterek, "Tabi bütün maçlar birbirinden zor geçecek. Üstelik beş maç için. Hedeflediğimiz puanları yakalayabilirsek ondan sonrasında takımızın farklı bir görünümü olacaktır. İlk maçlarda beşte beş hedefliyoruz." diye konuştu.