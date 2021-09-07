Bandırmaspor Kerim Avcı'yı transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı renklerine kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncu ile iki yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Rot-Weiss Esssen, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Gençlerbirliği gibi birçok takımda oynayan Avcı, 326 maçta 79 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen