Bandırmaspor Kerim Avcı'yı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırmaspor Kerim Avcı'yı transfer etti

Bandırmaspor Kerim Avcı'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı renklerine kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Kerim Avcı'yı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 31 yaşındaki oyuncu ile iki yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Rot-Weiss Esssen, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Gençlerbirliği gibi birçok takımda oynayan Avcı, 326 maçta 79 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ziya Selçuk Mansur Yavaş Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Haluk Levent Mehmet Ali Erbil
Spor Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bandırmaspor Kerim Avcı'yı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 18:01:09. #1.14#

title