Bandırmaspor elektronik para ile gelirlerini artırmayı hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un başkanı Onur Göçmez, kulüp yönetimi olarak takım gelirlerini arttırma adına elektronik para konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Göçmez, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde yaptığı konuşmada, transfer yapmayı düşündüklerini belirtti.

Bir stoper ve bir kaleci ile çift taraflı oynayabilen kanat oyuncusu almayı düşündüklerini anlatan Göçmez, koşullarına göre hareket edeceklerini dile getirdi.

Bandırmaspor'un Süper Lig yolunda hedeflerine inançlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Başkan Göçmez, stadın ışıklandırma eksiğinin bulunduğunu vurgulayarak konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Göçmez, kulüp yönetimi olarak takım gelirlerini arttırma adına elektronik para konusunda çalışma başlattıklarını belirterek, "Arkadaşlarla yaklaşık üç aydır üzerinde çalıştığımız bir proje. Şimdi isim veremem ancak bu süreç tamamlanmak üzere. Bu sistem ile pazarlaması güçlü olan kulüpler arasında yer alacağız." dedi.

Konuşmanın ardından dernek başkanı Kaan Bingül, başkan Onur Göçmez'e Atatürk portresi hediye etti.

AA / Tarık Köse - Spor Haberleri

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