Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt dönemi
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirildi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da Ramazan Kurşunlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serdar Bozkurt getirildi.
Bordo-beyazlı kulübün başkanı Göksel Karlahan, transfer komitesinin geçen sezon Sarıyer'de görev yapan Serdar Bozkurt ile görüştükten sonra kulüp binasında 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bozkurt'un genç, dinamik, hedefi olan bir teknik direktör olduğunu belirten Karlahan, "Onun için kendisiyle çalışmaya karar verdik. Bandırmaspor'a çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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