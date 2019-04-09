Bandırma'da En Çok İstihdam Sağlayan Firmalar Ödüllendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen istihdam seferberliği doğrultusunda, 2018 yılında en çok istihdam sağlayan Bandırma Ticaret Borsası üyesi firmalara plaket verildi.

Borsa toplantı salonunda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, ülkelerin sahip oldukları iş gücünün durumu ve niteliğinin, o ülkelerin ekonomik gelişimlerinin temel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Nüfusun önemli bir bölümünün geçimini tarımdan sağladığını aktaran Tunçbilek, şunları kaydetti:

"Bu sektörün büyük bir bölümü aile işletmelerine dayalı üretim yapan, kadın işçi istihdam eden ve ücretsiz aile işçisi çalıştıran bir istihdam yapısına sahiptir. Dolayısıyla bu tür aile işletmelerini ayakta tutacak ve tarımın içinde kalmalarını sağlayacak desteklemelerin artırılması gerekir. Aksi takdirde geçimini sağlayamayan bu tür küçük tarım işletmelerindeki nüfus, büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Bu da barınma, eğitim, sağlık, çarpık kentleşme, niteliksiz iş gücü gibi sosyal ve altyapı sorunlarını beraberinde getiriyor. Belki de tarımın desteklenmesi için harcanacak kaynağın çok daha fazlası, ileride oluşan bu sorunların çözümü için harcanmak zorunda kalınıyor."

Son yıllarda, istihdamı artırıcı ve teşvik edici politikalara yönelik önemli adımların atıldığına dikkati çeken Tunçbilek, "Bu yıl da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ortaklaşa düzenlediği İstihdam seferberliği 2019-2 programı kapsamında yeni istihdam paketi açıklandı. Hedef, 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdam yaratmaktır." dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Bandırma Merkez Müdürü Hanife Meriç, İŞKUR Bandırma Merkez Müdürü Emrullah Narin ve Bandırma Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Kaya da istihdam seferberliğine destek vererek ödüle değer bulunan firmaları kutladı.

İŞKUR Müdürü Emrullah Narin ise ekonomik sıkıntılara rağmen Bandırma'daki firmaların işçi çıkartmamasını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan HAS Tavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş, Tellioğlu Yem Gıda Entegre Sanayi Ticaret A.Ş, BUPİLİÇ Entegre Sanayi Ticaret A.Ş, AB Gıda Sanayi Ticaret A.Ş, BANVİT A.Ş, S.S. Eğitimciler Tüketim Kooperatifi ve Kocaman Balıkçılık Ticaret Limited Şirketi firmalarının temsilcilerine plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA