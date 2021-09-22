Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim taşıdı? İşte olayın mazisi ve perde arkası - Haberler Spor
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Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim taşıdı? İşte olayın mazisi ve perde arkası

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında 3-0'dan 3-3'e gelen skordan çok Balotelli'nin hareketleri gündeme damga vurdu. Balotelli, oyuna girip attığı golden sonra Sergen Yalçın'a 'benim beynim var' hareketi yaptı. Beşiktaş'ın Balotelli'ye teklif yaptığı dönemde, yıldız forvet Sergen Yalçın'ın sözlerinden haberdar oldu. Menajerlerin, Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın hem yorumculuk döneminde hem hocalık döneminde kendisi hakkında kullandığı sözlerden bahsettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Sergen Yalçın'ın yıllar önce yorumculuk döneminde "Bu çocuğun beyni yok" dediği Mario Balotelli, attığı gol sonrası kulübeye gelip "Benim beynim var" hareketi yaptı. Bu sözlerden haber dar olan Balotelli'nin, transfer döneminde Sergen Yalçın'ın "Ben mesuliyet almam, sonra 'Sergen onay verdi' diyecekler, öyle konuşulacak. Her yerde problem yaşamış" ifadelerini de öğrendiği belirtildi. Milliyet yazarı Attila Gökçe, Sergen Yalçın'ın sözlerini Balotelli'ye taşıyanların menajerler olduğunu ve transferin engellendiği için bu dedikodunun yapıldığını iddia etti. İşte Gökçe'nin köşe yazısından bir bölüm:

"DEMEK Kİ ANLATMIŞLAR"

"Golden sonra Balotelli'nin çirkin, saygısız ve küstah davranışına tanık olduk. Beşiktaş kulübesine dönerek "Sizde kafa yok" der gibi işaretlerle konuşmaya başladı. Ali Palabıyık sarı kartını gösterdi. Maç sonrası Sergen Yalçın'ın açıklamalarına göre, geçen yıl kendisini Beşiktaş'a transfer etmemesine tepki (!) gösteriyordu. Gerçekten, bir yıl önce Balotelli'nin Beşiktaş'a fayda sağlayacağını yazmıştım. Ancak Sergen Hoca "Onu alırsak yönetemeyiz" diyerek veto edince konu kapandı. Demek ki araya giren menajerler, her hikayeyi Balotelli'ye anlatmışlar. Ne güzel.. Transferi ayarla, parayı kap, olmayınca dedikodu yap!. Son düdük beklenirken korner ve bir gol daha. 3-3.. Maç düşüyor Beşiktaş'ın elinden.

Bu maçta Ali Palabıyık'ın kronometresini eleştirmeye niyetim yok. Zaman, Palabıyık'ın vicdanı ile düdüğü arasında, kendi bilir. Balotelli'nin maç sonunda provokasyon yapıp yapmadığı da incelenmeli ve hakem-gözlemci raporları dikkatle alınmalı."

SERGEN YALÇIN NELER SÖYLEMİŞTİ?

Sergen Yalçın Mario Balotelli hakkında, Manchester City'de oynadığı dönemde "Bu çocuğun beyni yok" ifadelerini kullanmıştı. Balotelli bir hazırlık karşılaşmasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda arkasını dönüp yaptığı topuk vuruşuyla dünya gündemine oturmuştu. Sergen Yalçın da, "Ben olsam takımımdan kovarım, bu çocuğun beyni yok" demişti. Balotelli, geçen sezon ise Beşiktaş'ın gündemine geldi. Ancak Yalçın, oyuncuyu veto etti. Dün akşamki basın toplantısında da Sergen Yalçın, "Balotelli'yi ben istemedim" demecini verdi.

Balotelli'nin tüm bu yaşananlardan transferinin onaylanmadığı dönemde menajerler aracılığıyla haber dar olduğu iddia edildi.

Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim taşıdı? İşte olayın mazisi ve perde arkası
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim taşıdı? İşte olayın mazisi ve perde arkası - Haberler Spor
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