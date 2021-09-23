Balotelli, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin arkasında durdu: Beynimi göstermek zorundaydım - Haberler Spor
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Balotelli, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin arkasında durdu: Beynimi göstermek zorundaydım

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Balotelli, Sergen Yalçın'a yaptığı hareketin arkasında durdu: Beynimi göstermek zorundaydım

Beşiktaş karşılaşmasında oyuna girdikten sonra, skoru 3-2'ye getiren golü atan Balotelli, gol sevincinde Sergen Yalçın'a 'Benim beynim var' hareketi yaptı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, soyunma odasına inip Balotelli'ye, "Kardeş kulübümüze bu yaptığın hoş olmadı" dedi. Balotelli de, "Yerimde kim olsa aynısını yapardı. Eğer hiç tanımadığınız birisi 'size beyni yok' diyorsa, ona bunu aksini söylemeniz gerekir" savunmasını yaptı.

Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, Beşiktaş kulübesine yaptığı hareketle haftaya damgasını vurdu. Gol sevince Sergen Yalçın'a yönelik yıllar önce 'Bu çocuğun beyni yok' sözlerine karşılık olarak 'Benim beynim var' hareketi yapan Balotelli, iki camianın arasındaki dostluk havasını zedeledi.

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"BİZ KARDEŞ KULÜBÜZ"

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, maçın ardından soyunma odasına gidip Balotelli ile durumu konuştu. Sancak'ın Balotelli'ye, "Her iki kulüp, yıllardır dayanışma içinde. Beşiktaş, kardeş kulübümüz. Her ne sebeple olursa olsun bu hareketin hoş olmadı" dediği aktarıldı.

"SADECE BUNU YAPTIM"

Balotelli de Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında söylediği sözleri ifade edip, "Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı" yanıtını verdiği bildirildi.

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