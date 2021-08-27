Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak tüm dikkatleri üstüne çeken Mavi Şimşekler, henüz ligde galibiyetle tanışamadı. Mücadelenin 57. dakikasında oyundan alınan Mario Balotelli'nin yedek kulübesindeki sinirli hali ise maça damga vurdu.