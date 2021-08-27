Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak tüm dikkatleri üstüne çeken Mavi Şimşekler, henüz ligde galibiyetle tanışamadı. Mücadelenin 57. dakikasında oyundan alınan Mario Balotelli'nin yedek kulübesindeki sinirli hali ise maça damga vurdu.
Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
BALOTELLI SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜ
Karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 59. dakikada Britt Assombalonga atarken, Konyaspor'a beraberliği getiren sayıyı 83. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. 56. dakikada yerini Ezeh'e bırakan Balotelli, yedek kulübesine geldikten sonra adeta ortalığı birbirine kattı. İtalyan yıldız, öfkeyle etrafına bağırdı. Yanında oturan takım arkadaşının koluna da yumruk atan Balotelli'nin o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti.