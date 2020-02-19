: Balotelli'nin 18 yaşından küçük bir kızla birlikte olduğu ortaya çıktı

19.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:07

Başı beladan bir türlü kurtulmayan Mario Balotelli'nin adı bir kez daha skandalla gündemde.

The Sun'un derlediği bilgilere göre Balotelli'nin Nice'de oynadığı dönemde 18 yaşında olduğunu söyleyen İtalyan bir kız ile karşılıklı gönül rızasıyla birlikte olduğu ancak kızın 17 yaşında çıkmasının ardından olayın ortaya çıkmaması için 100.000 euro ödediği iddia edildi.

"GÖNÜL RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK"

Bu ciddi iddiaların polis soruşturmasına dayandığı bildirilirken Balotelli'nin birliktelik yaşadığı İtalyan kızın verdiği ifadede, "Gönül rızasıyla birlikte olduk ama cinsel şiddet içeren davranışlara maruz kaldım" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

İtalyan basınına göre ise Balotelli'nin bu konu sebebiyle epey başının ağrıyabileceğini ve İtalyan kızın Balotelli ile olan hikayesini basına para karşılığı satmaya çalıştığı belirtiliyor.

Balotelli şimdilerde Serie A'da küme düşmeme mücadelesi veren Brescia'da forma giyiyor.

(Sporx)

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