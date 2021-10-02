Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Büyük isyan - Haberler Spor
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Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Büyük isyan

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Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Büyük isyan

Antalyaspor, dün akşam evinde ağırladığı Adana Demir karşısında maçı 2-1 kaybetti. Maç sonu Antalya cephesi hakem kararlarına sitem etti. Asbaşkan Berkay Bahar maç sonu, "Balotelli'nin hareketleri es geçiliyor. Deneme tahtası değiliz. İsyan noktasına geldik" dedi. Teknik Direktör Ersun Yanal da, "Şaka gibi" açıklamasını yaptı. Balotelli, 61. dakikada topla hareket halindeyken bir anda koşmayı bırakıp, Antalyalı Fredy'yi yere düşürdü.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği maçın ardından Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar ve Teknik Direktör Ersun Yanal kararlara sert şekilde sitem etti.

Ersun Yanal, Balotelli'nin golü hakkında, "Çizgiyi geçemediğiniz zaman haksızsınız. Biz de bu akşam çizgiyi geçemedik. Yediğimiz ilk gole gelince şaka gibi gerçekten. Ayıp" diye konuştu.

Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler veriliyor diyerek sitemlerde bulunan Bahar, "Yüzde yüz faul olan bir pozisyonda hakem kararsız kalıyor, VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Federasyon buna bir çare bulsun. Yoruluyoruz burada" ifadelerini kullandı.

Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Büyük isyan

Balotelli, 61. dakikada topla hareket halindeyken bir anda yavaşladı, topu bıraktı ve arkasındaki Fredy'yi itip yere düşürdü. Sahadaki herkes şaşkınlık geçirdi. Antalyasporlu futbolcular Balotelli'nin üzerine koştu. Kırmızı kart çıkması için itirazlarda bulunuldu ama sonuç çıkmadı.

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