Balkon Konuşması Yapan Ali Koç'a "Rambo Okan" Sürprizi

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kazanan Ali Koç, zafer sonrası statta taraftarlara megafonla balkon konuşması yaptı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Ali Koç'un balkon konuşması sırasında taftarlardan "Rambo Okan" sloganı yükseldi.

Bir ara ne olduğunu anlamaya çalışan Ali Koç, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"AAA RAMBO OKAN!"

Fenerbahçe'nin ünlü amigosu Okan Güler, nam-ı diğer Rambo Okan'ı görünce "Aaa Rambo" diyerek tepki verdi.

"ALİ SAMİYEN'E BAYRAK DİKMİŞTİ"

Okan Güler, Ali Samiyen Stadı'na Fenerbahçe bayrağı dikerek adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu.