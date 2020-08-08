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Balkan Kürek Şampiyonası'na Kovid-19 engeli

Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Balkan Kürek Şampiyonası'na Kovid-19 engeli
08.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:35

Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yer alan ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta, bu yılki Balkan Şampiyonası'nın Kovid-19 nedeniyle düzenlenmemesi kararlaştırıldı.

Söz konusu şampiyonanın 2021 yılında Kuzey Makedonya'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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