Balkan Kürek Şampiyonası'na Kovid-19 engeli Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yer alan ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta, bu yılki Balkan Şampiyonası'nın Kovid-19 nedeniyle düzenlenmemesi kararlaştırıldı.

Söz konusu şampiyonanın 2021 yılında Kuzey Makedonya'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA