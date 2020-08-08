Balkan Kürek Şampiyonası'na Kovid-19 engeli
Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
08.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:35
Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yer alan ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen video konferansta, bu yılki Balkan Şampiyonası'nın Kovid-19 nedeniyle düzenlenmemesi kararlaştırıldı.
Söz konusu şampiyonanın 2021 yılında Kuzey Makedonya'da yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA