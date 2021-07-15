Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı
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Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı

Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, takım kaptanı kaleci Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir ve Birol Parlak ile yeniden anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, takım kaptanı kaleci Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir ve Birol Parlak ile yeniden anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Özgür Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Yusuf Şimşek'le yola devam etme kararının ardından transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İç transferde 5 oyuncuyla anlaştıklarını, diğer futbolcularla görüşme halinde olduklarını belirten Yılmaz, "Anlaştığımız oyuncuların içinde transfer tahtasında alacağı bulunan isimler var. Amacımız iç transferde çalışmalarımızı tamamlayarak kapalı olan transfer tahtasını en kısa sürede açtırmak." dedi.

Kulüp yöneticilerinin bugün ve yarın futbolculardan Cumali Bişi, Sedat Dursun, Mert Örnek ve Muhammed Enes Durmuş ile Hırvat oyuncular Antonio Mrsic ve Andrija Vukovic ile görüşeceği öğrenildi.

Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı
Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı
Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı
Balıkesirspor iç transferde 5 oyuncusu ile yeniden anlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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