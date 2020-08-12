Balıkesirspor'dan "anonim şirket" açıklaması Balıkesirspor Kulübünün şirketleşme çalışmalarının, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak kongrenin gündeminden çıkartıldığı bildirildi.

Balıkesirspor Kulübünün şirketleşme çalışmalarının, 14 Ağustos Cuma günü yapılacak kongrenin gündeminden çıkartıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, zor gu¨nler yas¸ayan Balıkesirspor camiası için kritik bir kongre su¨recinden gec¸ildiği vurgulandı.

Bu su¨rec¸te kulu¨bu¨n anonim şirkete do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmesi projesinin gu¨ndeme geldiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehrin tu¨m dinamikleri, modern futbolun bir gerc¸egˆi olan anonim şirketi projesini tartıs¸maya davet edilmis¸tir.

Fakat konu belli kesimler tarafından ajite edilip sanki Balıkesirspor'un aleyhine bir is¸ yapılmaya c¸alıs¸ılıyormus¸ gibi bir algı olus¸turulmaya c¸alıs¸ılmıs¸tır. S¸u¨phesiz s¸ehrin ortak degˆeri olan 54 yıllık s¸anlı kulu¨bu¨mu¨zle ilgili alınacak bu tip radikal kararlar aceleye getirilmemelidir.

Camiamızın bu konuyu o¨zu¨msemesi, s¸ehrin tu¨m dinamiklerinin konuyu rahatc¸a tartıs¸ması ve ortak bir mutabakata varılması son derece o¨nemlidir. Amac¸ bu¨yu¨k Balıkesirspor'u, ic¸inde bulundugˆu mali darbogˆazdan kurtarmak, hak ettigˆi mertebeye ulas¸tırmaktır.

Tu¨m bu gelis¸meler ıs¸ıgˆında anonim şirket projesinin bu kongrede gu¨ndemimizde olmadıgˆını tu¨m camiamızla paylas¸ıyoruz.

Tu¨m delegelerimizi, bir demokrasi bayramı gibi gec¸ecegˆini du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨mu¨z kongremize davet ediyor, adaylara bas¸arılar diliyoruz."

Kaynak: AA