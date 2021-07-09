BALIKESİR - Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Özgür Yılmaz seçildi
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BALIKESİR - Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Özgür Yılmaz seçildi

Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un seçimli olağanüstü genel kurulunda Özgür Yılmaz, kulübün yeni başkanı oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un seçimli olağanüstü genel kurulunda Özgür Yılmaz, kulübün yeni başkanı oldu.

Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleşen seçimde mevcut başkan Ümit Arslan, aday olmadı. Tek listeyle gidilen seçimde Özgür Yılmaz, kulübün başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından konuşma yapan Yılmaz, Balıkesirspor'un başarısı için mücadele edeceklerini söyledi.

Yılmaz, Balıkesirspor'u el ele vererek layık olduğu yere taşıyacaklarını belirterek, "Gece, gündüz çalışacağız. En iyisi için mücadele vereceğiz. İnanarak yola çıktık. Allah'ın izniyle Balıkesirspor'u hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Özgür Yılmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Süleyman Akar, Özgür Gümüş, Yusuf Yalçın, Ali Altıntaş, Harun Tunç, Nedim Ömer, İbrahim Lekesiz, Uğur Demiraslan, Yakup Kasım, İsmet Deniz, Nazım Sarıçalı, Serhan Koçak, İsmail Başaran, Enes Aygül, Erol Avuran, Uğur Karakaş, Gökhan Alpaslan, Cumhur Ulus, Feyzullah Saçar ve Ahmet Eryılmaz yer alıyor.

BALIKESİR - Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Özgür Yılmaz seçildi
BALIKESİR - Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Özgür Yılmaz seçildi
BALIKESİR - Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Özgür Yılmaz seçildi
BALIKESİR - Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Özgür Yılmaz seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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BALIKESİR - Balıkesirspor'da kulüp başkanlığına Özgür Yılmaz seçildi - Haberler Spor
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