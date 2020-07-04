Balıkesirspor'da kongre tarihi açıklandı TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurulun 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da olağan genel kurulun 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı açıklandı.

Balıkesirspor Kulübü, olağan genel kurulun yapılacağı tarihi açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.08.2020 saat 19.00'da yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.08.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA