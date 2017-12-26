Balıkesirspor Baltok'da Kaptan Burak ve Okan Affedildi
MKE Ankaragücü maçı sonrası disiplinsiz hareketleri sonrasında kadro dışı bırakılan Okan Alkan ile disiplinsiz davranışları sebebiyle teknik kadronun raporu ve yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılan Burak Çalık, Balıkesirspor Baltok yönetim kurulunun kararı ile affedildi.
MKE Ankaragücü maçı sonrası disiplinsiz hareketleri sonrasında kadro dışı bırakılan Okan Alkan ile disiplinsiz davranışları sebebiyle teknik kadronun raporu ve yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılan Burak Çalık, Balıkesirspor Baltok yönetim kurulunun kararı ile affedildi.
Kaptan Burak Çalık ve Okan Alkan'nın yönetim kurulu kararı ile tekrar kadroya alındığı ve 2 Ocak tarihinde Antalya'da yapılacak devre arası kampa katılacağı açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncuları Burak Çalık ve Okan Alkan'ın disiplinsiz hal ve hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakılmaları sonrası futbolcularımız yönetime takımda kalmak istemelerini belirtmişlerdir. Bugüne kadar gösterdikleri olumlu tavırları sebebiyle yönetim kurulumuz tarafından kadro dışı kalan oyuncularımız hakkında yeniden değerlendirme yapılmıştır. Toplantıda alınan karar gereği futbolcularımız Burak Çalık ve Okan Alkan yönetim kurulumuz tarafından affedilmiştir. Futbolcularımız 2 Ocak 2018 tarihinde Antalya'da yapılacak devre arası kampına katılacaktır" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR