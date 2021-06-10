Balıkesir'in Erdek ilçesinde korkutan görüntü! Müsilaj deniz yüzeyini tamamen kapladı, kıyılar görünmez oldu
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde korkutan görüntü! Müsilaj deniz yüzeyini tamamen kapladı, kıyılar görünmez oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Türkiye'nin başı müsilaj belasıyla ciddi şekilde dertte. Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar, denizi kaplayan müsilaj nedeniyle görünmez hale gelirken, vatandaşların kaydettiği görüntülerde denizin yüzeyinin tamamen deniz salyasıyla kaplandığı görülüyor. Türkiye'nin ilk sayfiye yerlerinden biri olan Erdek'te yaşanan durum nedeniyle balıkçılar teknelerini çalıştıramazken, sıcaktan bunalan vatandaşlar denize giremiyor.

Marmara Denizi'ni saran müsilaj belası devam ediyor. Balıkesir'in Erdek ilçesinde kıyılar, müsilajdan görünmeyecek hale geldi.

ERDEK SAHİLİ, MÜSİLAJDAN GÖRÜNMÜYOR

Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, denizin yüzeyinin tamamen salyayla kaplandığı görülüyor.

TEKNELER ÇALIŞMIYOR, HALK DENİZE GİREMİYOR

Kıyıları tamamen kaplayan müsilaj yani deniz salyası nedeniyle balıkçılar teknelerini çalıştıramıyor, halk denize giremiyor.

Öte yandan müsilaj belasının bu denli ciddi boyutlara ulaşması sonrası, Erdek sahilinde nasıl bir çalışma yapılacağı merak konusu oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde korkutan görüntü! Müsilaj deniz yüzeyini tamamen kapladı, kıyılar görünmez oldu
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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