Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Balıkesirspor'a ziyaret
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Balıkesirspor'a ziyaret

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Balıkesirspor'a ziyaret
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, yeni sezon öncesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz'ı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, yeni sezon öncesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Özgür Yılmaz'ı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Antreman sonrası takıma baklava ikramında bulunan Başkan Demir, 14 Ağustos Cumartesi günü iç sahadaki Boluspor maçıyla başlayacak ligde kırmızı-beyazlı oyuncular ile teknik heyete başarı diledi, şehrin gazetecileri olarak her daim Balıkesirspor'un yanında olacaklarını iletti.

Kulüp başkanı Özgür Yılmaz ise, 83 milyon borçla devraldıkları görevin ilk ayında bu rakamı 50 milyon liraya çektiklerini ve bu konuda bazı futbolcuların gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

Dolar ve Avro üzerinden sözleşme yapmayı sonlandırdıklarını da açıklayan Yılmaz, "Balıkesirlilerin hakkı bulunduğuna inandığımız tek bir kuruşu bile yedirtmeyiz. Tasarruf ve şeffaflık önceliğimiz. Ligde kalıcı olacağımıza inanıyoruz. Kalıcı gelir kaynakları kazandırmayı planladığımız Balıkesirspor Kulübü için büyük hedef ve ideallerimiz var. " dedi.

Ziyarette başkan Demir, 9 Temmuz'daki olağanüstü kongrede kulüp başkanlığına seçilmesi nedeniyle kutladığı Özgün Yılmaz'a, Cemiyet yayınları arasındaki "Balıkesir Basın Tarihi" ve "Balıkesir Manşetler" kitaplarını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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