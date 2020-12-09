Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı
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Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı

09.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:11
Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı

Burhaniye ilçesinde, uluslar arası lojistik işi yapan Ömer Yılmaz, topraksız çilek üretimine başladı.

Burhaniye ilçesinde, uluslar arası lojistik işi yapan Ömer Yılmaz, topraksız çilek üretimine başladı. İki bin 200 metrekarelik seraya 70 gün önce dikilen çilekler meyve vermeye başladı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesinde başlatılan topraksız çilek üretiminden olumlu sonuç alındı. Albion cinsi çilekler ilk meyvesini verirken, sera içi açılış töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam İlyas Memiş ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala ile işletmeci Ömer Yılmaz ve yakınları katıldı. Ömer Yılmaz'a başarı dileyen Kaymakam İlyas Memiş, genç girişimcinin yöreye örnek olmasını istedi. Yörede alternatif ürünler yetiştirmek için çalıştıklarını anlatan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, "Ömer beyi kutluyorum. Yöremizde bir ilki gerçekleştirdi. Kendisine başarılar diliyorum. Diğer çiftçilerimize de örnek olmasını istiyoruz. Yöremizde serada muz yetiştiriciliği için de proje hazırladık" dedi. Çileği 70 gün önce diktiğini anlatan işletmeci Ömer Yılmaz da, "2 bin 200 metrekarelik sera kurduk. Burada iklim ve toprak çok iyi. Çileklerimiz ürün vermeye başladı. 50 bin adet fide diktiğimiz seradan yıllık 15 ton ürün bekliyoruz. Burada 6 dekarlık alan daha var. Serayı daha da büyütmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı
Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı
Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı
Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı
Balıkesir'de topraksız çilek üretimine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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