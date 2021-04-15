Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye
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Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol ile karşılaşacak.

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Türkiye Basketbol Ligi 27. hafta karşılaşmasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol ile karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Akhisar Belediye oynadığı 26 maçta 14 galibiyet 12 mağlubiyet alırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor oynadığı 25 maçta 15 galibiyet 10 mağlubiyeti hanesine yazdırmış durumda. Büyükşehir Belediye de Berkay Genç'in durumu belirsizliğini korurken, Akhisar maçında forma giyeceği tahmin ediliyor. Berkay Genç dışında kadroda sakat ya da cezalı isim bulunmuyor.

İzzet Türkyılmaz Akhisar maçı hakkında, " Kendi evimizde son oynadığımız Denizli maçını kaybetmek bizi mental olarak biraz yordu. Ama biz güçlü oyunculardan kurulmuş ve bu tarz durumlardan nasıl savaşarak çıkacağımızı, yere her düştüğümüzde nasıl daha güçlü kalkacağımızı bilen bir takımız. Hedefimizde herhangi bir değişiklik yok. Taraftarımızın içi rahat olsun. Biz bu takımı hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Akhisar takımı, güçlü ve savaşan bir rakip. Ama biz kendimize güveniyoruz. Oradan galibiyet çıkaracağız ve içinde bulunduğumuz bu bulutlu havayı dağıtarak, güneşli günleri göreceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

17.04.2021 Cumartesi saat 14.00'de Akhisar Belediye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TBF TV'nin Youtube hesabından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye
Balıkesir Büyükşehir Belediye'nin rakibi Akhisar Belediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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