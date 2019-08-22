Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

22.08.2019 09:35
Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

BALIKÇILAR BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Tekneyle Babakale Limanı'na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yakalanan köpek balığından görüntüler;

Kaynak: DHA
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