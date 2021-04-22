Balık ihtiyacı küçük teknelerden karşılanıyor
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Balık ihtiyacı küçük teknelerden karşılanıyor

Balık ihtiyacı küçük teknelerden karşılanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karadeniz'de balık avcılığı küçük teknelerde devam ediyor.

Karadeniz'de balık avcılığı küçük teknelerde devam ediyor. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan'da av yasağının başlamasının ardından Sinop'taki balık ihtiyacı küçük teknelerle karşılanıyor.

Sinop'ta trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının başlamasının ardından tezgahlar küçük teknelerle avlanan balıklarla süsleniyor. Sabah erken saatlerinde denize açılan küçük tekne balıkçıların avladığı istavrit mezgit ve barbun tezgahlarda satışa sunuluyor.

Kente balıkçılık yapan balıkçı Hikmet Balcı, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için av yasağının 15 Nisan'da başladığını hatırlatarak küçük tekne balıkçılarının ise avlanmayı sürdürdüğünü söyledi. Kentin taze balık ihtiyacının karşılanmak için sabahın erken saatlerinde denize açıldıklarını söyleyen Balcı, "Gırgır ve büyük teknelere 15 Nisan itibariyle balık avı yasaklandı. Biz de küçük tekneler olarak sabahın erken saatlerinde kalkarak denize açılıyoruz. Tezgahlara taze balık yetiştirmek için erken saatlerde mesaimize başlıyoruz. O gün nasibimizde ne varsa artık tutuyoruz. Tuttuğumuz balıkları da balıkhanelere getirerek satışa sunuyoruz. Tezgahlarda şu anda küçük teknelerde tutulan balıklar var. Kalkan balığı, hamsi, palamut ve torik bunların 1 Eylül'e kadar avlanması yasak. Şu anda küçük teknelerde istavrit mezgit ve barbun avlıyoruz" dedi. - SİNOP

Balık ihtiyacı küçük teknelerden karşılanıyor
Balık ihtiyacı küçük teknelerden karşılanıyor
Balık ihtiyacı küçük teknelerden karşılanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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