BAL'da haftanın görünümü

12.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:14

Malatya'nın Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcileri Malatya İdmanyurdu ve Pütürge Belediyespor, 8 haftalık bölümü geride kalan BAL 2. Grup'ta aldıkları sonuçlarla beklentilerin uzağında kaldılar.



Malatya İdmanyurdu'nda teknik heyet değişikliğinden sonra baş gösteren düşüş bu hafta da devam etti. Arzuladığı sonuçları bir türlü alamayan sarı-lacivertli kulüp, 8 hafta sonunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Malatya ekibi, İsmail Tekin yönetiminde çıktığı 5 maçtan biri hükmen olmak üzere 2 galibiyet elde etti. Malatya ekibi geçen hafta deplasmanda Siverek Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Malatya İdmanyurdu ligin 9. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek.



Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan Pütürge Belediyespor ise sahasında Kilis Belediyespor ile berabere kalarak 0 olan puanını 1'e yükseltti. Teknik adam istifaları sonucu yoluna antrenörsüz devam eden Malatya temsilcisinin grupta elde ettiği tek 3 puan kulübe verilen cezadan dolayı silinmişti. Pütürge Belediyespor, 8 haftası geride kalan 2. Grup'ta 1 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, ligin 9. deplasmanda Sürsürü Belediyespor ile karşılşacak. - MALATYA

Kaynak: İHA