BAL'da Diyarbakır takımlarının hayati maçları
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BAL'da Diyarbakır takımlarının hayati maçları

BAL'da Diyarbakır takımlarının hayati maçları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge'de yer alan Diyarbakır takımları, grup aşamasında kalan haftalarda üst üste kritik maçlar yapacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Bölge'de yer alan Diyarbakır takımları, grup aşamasında kalan haftalarda üst üste kritik maçlar yapacak.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta 7 puana sahip olan lider Diyarbakırspor, son 3 maçında sırasıyla 20 Haziran Pazar günü Seyrantepe Stadı'nda Silvan 21Spor, 23 Haziran Çarşamba günü deplasmanda Bismil 21Spor ve son maçında da 27 Haziran Pazar yine dış sahada Çınar Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Diyarbakırspor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş, grup aşamasını başarıyla geçtikten sonra eleme grubunda performanslarının daha iyi olacağını söyledi. Özdaş, "Oyuncu grubuma sonuna kadar güveniyorum. Daha önce finallerin heyecanını yaşamış, şampiyonluklar görmüş oyuncularımız var. Önceliğimiz kalan 3 maçta başarılı sonuçlar alarak öncelikle gruptan çıkmak. Sonrasını grup birincisi olduktan sonra düşüneceğiz" dedi.

Bu grupta 5 puanla ikinci sırada yer alan Bismil 21Spor, kalan maçlarda deplasmanda Çınar Belediyespor, sahasında Diyarbakırspor ve deplasmanda Silvan 21Spor'la karşılaşacak.

Bağlar Belediyespor'un grubu karışık

4. Grup'ta iki maç sonunda 3 puanı olan ve üçüncü haftayı da BAY geçiren Bağlar Belediyespor, kalan 2 haftada final nitelikli müsabakalara çıkacak. Sarı-mavili takım, 20 Haziran Pazar günü deplasmanda Mazıdağ Fosfatspor ve 23 Haziran Çarşamba günü Diyarbakır'da Batman 72 Belediyespor'la karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak. Bu grupta Batman 72 Belediyespor 6 puanla lider, Bağlar Belediyespor 3 puanla ikinci sırada bulunurken, son sıradaki Mazıdağ Fosfatspor'un puanı bulunmuyor.

Statü gereği 4. Bölge 3. Grup ve 4. Grup birincileri çeyrek finalde karşılaşacak. Çeyrek, yarı ve final maçları tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak. 4. Bölge şampiyonu final maçı sonunda 3. Lig'e yükselecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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