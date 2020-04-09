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Kocaeli, Türkiye, Ekonomi

"Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ihtiyacını karşılamaya hazır"

"Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ihtiyacını karşılamaya hazır" Bakliyat üreticileri Türkiye'ye 2 yıl yetecek stoklarının olduğunu söyledi Kocaeli'de kuru bakliyat ve gıda maddesi üretimi yapan bir firma yetkilisi, korona virüs nedeniyle bakliyat sıkıntısının yaşanacağı...

09.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:18

"Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ihtiyacını karşılamaya hazır"

Bakliyat üreticileri Türkiye'ye 2 yıl yetecek stoklarının olduğunu söyledi

KOCAELİ - Kocaeli'de kuru bakliyat ve gıda maddesi üretimi yapan bir firma yetkilisi, korona virüs nedeniyle bakliyat sıkıntısının yaşanacağı söylentilerinin doğru olmadığını söyleyerek, depolardaki ürünlerin Türkiye'ye 2 yıl yetebileceğini açıkladı.

Korona virüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan insanların kuru bakliyat ve gıda ürünlerine yönelik yoğun talebi sonrası ürünlerin yetmeyeceği söylentilerinin doğru olmadığını açıklayan üreticiler, gıda stoklarının iki yıl Türkiye'ye yeteceğini söyledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan dev dev üretim ve depolama tesisinde piyasaya sürekli ürün tedarik ettiklerini belirten Eskar Gıda A.Ş. Genel Müdürü Ertan Kara, "2 sene yetecek kadar stok mevcut. İnsanlarımız bu konuda rahat olsun" dedi.

Depolardaki tonlarca ürün 2 yıllık ihtiyacı karşılıyor

Depoların ağzına kadar ürünle dolu olduğunu ve sürekli olarak piyasaya ürün tedarik ettiklerini söyleyen Ertan Kara, "Türkiye genelinde bakliyat konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Kendi stoklarımdan örnek vereyim, 500 ton pirinç, 100 ton bulgur, 200 ton kırmızı mercimek, 80 ton nohut, 100 ton fasulye, bunun yanında da makarna, un, yağ, şeker olsun bunlar elimizde mevcuttur. Türkiye genelinde benim gibi bu işi yapan arkadaşlarda da dahil her hangi bir stok sorunumuz yok. 2 sene yetecek kadar stok mevcut. İnsanlarımız bu konuda rahat olsun. Paniğe gerek yok" dedi.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Fiyat konusunda tedarik sağlayan firmaların artış yapmadığına da değinen Kara, "Geçen seneki fiyatlarımız devam ediyor. Bu arada üretici firmalarımıza tek tek teşekkür ederim zam yapmadıkları için. Vatandaşlarımızın yanındayız. 7/24 ticaretimiz devam ediyor ürünleri karşılamak için. Tedarik konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Şu an sipariş versem 200 ton pirinç istesem yarın sabah benim elime ulaşır.

'Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ihtiyacını karşılamaya hazır'

Kaynak: İHA

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"Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ihtiyacını karşılamaya hazır"
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