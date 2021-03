Bake Coin nedir? Güncel BakeryToken (Bake) Coin yorum ve grafiği

BakeryToken bugünkü fiyatı ₺8,34 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺182.848.277 TRY. BakeryToken son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #259, piyasa değeri ₺1.187.679.962 TRY. Dolaşımdaki arz 142.335.248 BAKE coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

BAKE COİN NEDİR?

Binance Smart Chain üzerine inşa edilen bir başka proje olan BakerySwap, merkeziyetsiz bir borsa olarak faaliyet gösterir.

DeFi platformları içerisinde, son zamanlarda yiyecek temalı onlarca farklı proje var. Bake de bunlardan bir tanesi. Yemek temalı bu projeler, kullanıcılara token kazandırması ile ünlüdürler. Platform üzerinde likidite oluşturan kullanıcılar Bake Coin kazanma fırsatına erişirler.

Bilindiği üzere DeFi projelerinin büyük bir bölümü Ethereum tabanlı projelerdir. Birçoğu ERC-20 tabanlıdır. Ancak Bake coin bunlardan birisi değildir. Bake, Binance Smart Chain üzerinde faaliyet gösterir.

Bake Coin Nasıl çalışır?

Bake Coin doğrudan bağlı olduğu BakerySwap, tıpkı Uniswap gibi faaliyet gösterir. Borsa olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir otomatik piyasa yapıcı (AMM) olmasıyla öne çıkar.

Binance Smart Chain üzerinde, farklı farklı otomatik piyasa yapıcı borsalar yer alır. BakerySwap de bunlardan bir tanesidir. Bake, BSC üzerine likidite havuzları da sunar.

Platformun likidite havuzları aracılığı ile, alım satım işlemleri yapılabilir. Yani bir emir defteri söz konusu değildir. Likidite havuzlarında yer alan fonlar da, kullanıcıların kendi istekleri ile kilitlemiş oldukları fonlardır. Uniswap, Bakeryswap v.b. gibi tüm AMM'lerde benzer uygulamalar yapılır.

Likidite havuzlarında kilitlemiş olduğunuz fonlar karşılığında token elde etmek fırsatı yakalarsınız. Elde edilen token miktarı ise, kripto paraya ve gösterdiği performansa göre farklılık gösterir.

BakerySwap platformunun yerel tokenı Bake Coin'dir. Bake Coin kazanabilmek için, platform üzerinde stake işlemi gerçekleştirilebilir. Farklı bir seçenek olarak likidite havuzlarına da katılabilirsiniz. Fonlarınızı kilitlediğiniz, havuza göre kripto para elde edersiniz.

Platform üzerindeki Bakery adlı menüden, BAKE tokenlarını stake etmeye başlayabilirsiniz. Menü üzerinde farklı yatırım şekilleri yer alır. Bread, Waffle, Doughut ve Rolls isminde seçenekler karşınıza çıkacaktır. Bunlardan size uygun olan seçip, stake işlemine başlayabilirsiniz.

Platformun web sitesinden, tam manasıyla yararlanmak için bir kripto para cüzdanını bağlamanız önemlidir. MetaMask, kullanabileceğiniz en faydalı kripto para cüzdanlarından bir tanesi olacaktır. MetaMask, Ethereum tokenlarını desteklediği kadar Binance Smart Chain desteği de sunar.

Likidite ekleme seçeneği diğer AMM'lere benzer. İlk etapta havuzda yer almak için iki farklı token yatırılması gerekir. BAKE farm etme seçeneği bunun ardından gelir.

Burada havuza eklemek istediğiniz token çiftini, kendi isteğiniz doğrultusunda seçebilirsiniz.

Stake etmek istediğiniz coinleri seçip, işleminizi tamamlayabilirsiniz. Daha sonra elde ettiğiniz BAKE miktarını da kontrol edebilirsiniz. Burada kazandığınız tüm BAKE'ler size verielcektir.

Bake Coin Nasıl alınır?

Bake Coin almanın en pratik yolu Binance borsası üzerinden alım yapmaktır. Binance borsasına kayıt olup KYC onay işlemlerini yaptıktan sonra borsaya bakiye yatırmalısınız. Bakiye yükleme işleminin ardından BAKE/BUSD yada BAKE/BNB paritelerinden alım yapabilirsiniz. Bake Coin almanın bir diğer yolu da elinizdeki BNB ile BakerySwap merkezsiz borsası üzerinden alım yapmaktır. Bake Coin pariteleri zamanla çeşitlenecektir.

Avantajı nedir?

Bake Coin platformu olan BakerySwap'ın pek çok avantajı ve özelliği bulunuyor. BakerySwap'in öne çıkan bir özelliği de NFT marketi barındırmasıdır. Yani borsa üzerinde NFT alım satım işlemi de yapabilirsiniz.

BakerySwap Launchpad'i kullanarak, ağ üzerindeki diğer uygulamaları da deneyimleme fırsatına sahip olursunuz. BakerySwap Launchpad, Binance Launchpad ile karıştırılmamalıdır. Zira birisinde NFT tokenları, Binance'in platformunda ise standart kripto para birimleri yer alır.

NFT içeriği olan Battle Pets de oldukça ilgi çekici bir oyundur ve denenmesi sıklıkla önerilir.

Dezavantajı nedir?

Bake Coin BakerySwap platformuna doğrudan bağlantılı bir coin. BakerySwap şimdiye kadar yaşadığı bir güvenlik problemi görülmemiştir. Platform, tüm smart contract testlerinden başarılı bir biçimde geçmiştir.

Tabii akıllı kontratlara yatırım yapmak her zaman küçük de olsa bir risk taşır. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar vardır. Yatırım yaparken yapılması gereken ilk şey, kaybetmeyi göze alamayacağınız miktarda parayı, yatırmamaktır. Aksi takdirde sonuç sizin için üzücü olabilir. Merkezsiz borsalar akıllı kontratlar ile yazılmış kodlar üzerinden sistemi yürütürler. Eğer ilerde bu kodlarda bir açık bulunursa Bake Coin'in de bundan olumsuz etkilenmesi mümkündür. Daha önce ETH ağı üzerinde kurulmuş merkezsiz sistemlerde benzer sorunlarla karşılaşılmıştır.

Sonuç

Merkeziyetsiz bir borsa olan BakerySwap, son derece popüler bir hale gelmiş bir proje. BSC üzerine yer alan platform, düşük işlem ücretleri ile öne çıkmıştır. Kullanıcılar Binance Smart Chain üzerinde faaliyet gösteren tokenları merkezsiz bir şekilde takas edebiliyorlar. Bu da kullanıcıların oldukça fazla ilgisini çekmiştir.

Platformun yerel tokenı BAKE'in de yükselişi son sürat devam ediyor. BAKE böylelikle kullanıcılara önemli miktarda kar sağlamış oldu. Gelecekte bu koinin durumunu kripto para kullanıcıları merakla takip etmeye devam edecek.