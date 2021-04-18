Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. Belli standartlar göz önüne alınarak güvensizlik tespitinin yapıldığını belirten Bakanlık, "Haksız kazanç sağlayan firmaların takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronayla mücadelede gündelik hayatta en çok kullandığımız ürünlerden biri maske oldu. Ancak bazı fırsatçılar, sahte maske üreterek bir servet kazandı.

335 DONANIM DENETLENDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.

Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

ONAYLANMIŞ STANDARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DENETİM YAPILDI

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

MASKELER GÜBİS ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

"TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

İşte güvensiz maske markaları: