Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. Belli standartlar göz önüne alınarak güvensizlik tespitinin yapıldığını belirten Bakanlık, "Haksız kazanç sağlayan firmaların takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronayla mücadelede gündelik hayatta en çok kullandığımız ürünlerden biri maske oldu. Ancak bazı fırsatçılar, sahte maske üreterek bir servet kazandı.
335 DONANIM DENETLENDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.
Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.
ONAYLANMIŞ STANDARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DENETİM YAPILDI
Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.
MASKELER GÜBİS ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI
Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
"TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.
İşte güvensiz maske markaları:
- Safeguard 2313
- Safeguard 2315 Model
- Safeguard 2311 Model
- Vip Mask FfP 1 V
- Vip Mask Ffp2
- Vip Mask Ffp V
- Arizon
- Arizon Kn 95
- Kgt
- Bozkurt-Bzk44 Ventilli
- Bozkurt-Bzk44 Ventilsiz
- Wogi
- Wogi Ffp2 V
- Dna
- Ert Plus 300
- Ert Plus 400
- Ert Plus 200
- Ertplus 100
- Aytı
- Hori
- Temsan
- Awon
- Awon 1200
- Awon 1402
- Ares
- Nez Mask
- Emr Natural 1202 Ventilli
- Emr Natural 1202 Ventilsiz
- Mist
- Lc Waikiki
- Grup Helin
- İkaz Ticaret
- Self Inn