Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı
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Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. Belli standartlar göz önüne alınarak güvensizlik tespitinin yapıldığını belirten Bakanlık, "Haksız kazanç sağlayan firmaların takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronayla mücadelede gündelik hayatta en çok kullandığımız ürünlerden biri maske oldu. Ancak bazı fırsatçılar, sahte maske üreterek bir servet kazandı.

335 DONANIM DENETLENDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.

Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

ONAYLANMIŞ STANDARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DENETİM YAPILDI

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

Bakanlık yayınladı: İşte güvensiz olan 41 maske

MASKELER GÜBİS ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

"TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

İşte güvensiz maske markaları:

  1. Safeguard 2313
  2. Safeguard 2315 Model
  3. Safeguard 2311 Model
  4. Vip Mask FfP 1 V
  5. Vip Mask Ffp2
  6. Vip Mask Ffp V
  7. Arizon
  8. Arizon Kn 95
  9. Kgt
  10. Bozkurt-Bzk44 Ventilli
  11. Bozkurt-Bzk44 Ventilsiz
  12. Wogi
  13. Wogi Ffp2 V
  14. Dna
  15. Ert Plus 300
  16. Ert Plus 400
  17. Ert Plus 200
  18. Ertplus 100
  19. Aytı
  20. Hori
  21. Temsan
  22. Awon
  23. Awon 1200
  24. Awon 1402
  25. Ares
  26. Nez Mask
  27. Emr Natural 1202 Ventilli
  28. Emr Natural 1202 Ventilsiz
  29. Mist
  30. Lc Waikiki
  31. Grup Helin
  32. İkaz Ticaret
  33. Self Inn
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber Yorumları (1)
BOZKURT ERGENEKON : Tamamı yüzde yüz sentetik kumaş.Piyasada yüzde 98 oranında satılan,resimlerde de gördüğünüz maskelerin Corona'dan ziyade üst solunum enfeksiyon hastalıklarını kısmen önleme haricinde hiçbir koruyuculuğu yok.Ancak üç tanesini üst üste takarsanız belki.Tabii bu arada havasızlıktan gitme olasılığınız da var.:))Paraya kıyın,tıbbi maske alın.Başka çare yok.
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