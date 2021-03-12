Bakanlık ruhsatı verdi! Üç ilin ortak noktasında petrol aranacak
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Bakanlık ruhsatı verdi! Üç ilin ortak noktasında petrol aranacak

12.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan iki ayrı sahada petrol arama ruhsatı verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'nin Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir il sınırları içinde kalan 60 bin 247 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ile yine aynı şirketin Aksaray ve Nevşehir il sınırları içinde kalan 30 bin 202 hektar yüz ölçümüne sahip bir diğer sahası için beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

KIRIKKALE'DE SAHANIN RUHSATI UZATILACAK

Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nün Kırklareli ili sınırları içerisinde sahip bulundukları bir sahaya ait petrol arama ruhsatının, süresinin sona ereceği 14 Mart 2021 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile uzatılmasına, geri kalan kanuni sürenin ise şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verildi.

Bakanlık ruhsatı verdi! Üç ilin ortak noktasında petrol aranacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (3)
ALİ ÇAVUŞ: Suriye sınırındaki karadeniz sinirdaki illerimize ne oldu
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AKSARAYLI: oley zengin olduk
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HÜSEYİN: Demek 100 yıl diye birşey yok,istediğiniz zaman petrol arayabiliriz.
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