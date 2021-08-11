Son dakika haber... Bakan Yanık: 169 milyon TL SED ödemesini bugün yapıyoruz
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Son dakika haber... Bakan Yanık: 169 milyon TL SED ödemesini bugün yapıyoruz

Son dakika haber... Bakan Yanık: 169 milyon TL SED ödemesini bugün yapıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemesini bugün yapıyoruz" dedi. 

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere bakanlık tarafından SED yardımı yapıldığını belirtti. Yanık, çocuklar için 1259 TL ödeme yapıldığını belirterek, ödemelerin ise bugün başladığını ve 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını kaydetti. Bakan Yanık, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemesini bugün yapıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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