Bakan Varank yerli ilaç firmasının Tekirdağ'daki fabrikasını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Bakan Varank yerli ilaç firmasının Tekirdağ'daki fabrikasını ziyaret etti

06.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:10
Bakan Varank yerli ilaç firmasının Tekirdağ'daki fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ilaç firması Polifarma'yı ziyaret ederek şirketin yatırım çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ilaç firması Polifarma'yı ziyaret ederek şirketin yatırım çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Tekirdağ'daki temasları kapsamında, sağlık sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren yerli ilaç şirketi Polifarma'nın Ergene'deki üretim tesisine ziyarette bulundu.

Ziyaretinde, yerli ilaç firmasının yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yapan Varank, şirketin bilimsel ve yatırım çalışmaları konularında bilgi aldı. Toplantıda, şirket tarafından üretilen, sinir sistemi ilaçları, Türkiye'nin ilk yerli üç odalı beslenme solüsyonu, yerli üretimi gerçekleştirilen anestezi ürünü ve böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan ürünüyle ilgili çalışmalara ait sunumlar yapıldı.

Öte yandan, şirket tarafından geliştirilen TÜBİTAK onaylı projeler üzerinde de durulan toplantıda, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tablet formundaki anti viral ilaçlara alternatif olarak geliştirilen ve ruhsat süreci devam eden ürüne ait bilgiler de yer aldı.

Açıklamada, Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün hem yatırımlarımızdan hem projelerimizden konuştuk. Japonya'da ilk 5 eczacılık fakültelerinden birisi ile ortak geliştirdiğimiz dünyada ilk ve tek orijinal Molekül Sentezi Projesi'ni Sayın Bakanımız'a aktardık. 34 yıldır milli ve yerli firma olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bundan sonraki hedefimiz küresel pazarda Türkiye'yi temsil etmeye devam etmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

İlgili Haberler

Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı
Bakan Varank BEBKA'nın yeni hizmet binasında inceleme yaptı
DTO Başkanı Erdoğan istedi, Bakan Varank müjdeyi verdi
DTO Başkanı Erdoğan istedi, Bakan Varank müjdeyi verdi
Bakan Varank: 'Denizli'yi sanayi şehri olmanın yanında turizmin en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz'
Bakan Varank: "Denizli'yi sanayi şehri olmanın yanında turizmin en önemli şehirlerinden biri haline getireceğiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Uğur Mumcu Irmak Ünal Demet Akalın Yonca Evcimik
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Mehmet Topal Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Varank yerli ilaç firmasının Tekirdağ'daki fabrikasını ziyaret etti - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 20:22:39. #1.15#
title