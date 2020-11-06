Bakan Varank yerli ilaç firmasının Tekirdağ'daki fabrikasını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ilaç firması Polifarma'yı ziyaret ederek şirketin yatırım çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli ilaç firması Polifarma'yı ziyaret ederek şirketin yatırım çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Tekirdağ'daki temasları kapsamında, sağlık sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren yerli ilaç şirketi Polifarma'nın Ergene'deki üretim tesisine ziyarette bulundu.

Ziyaretinde, yerli ilaç firmasının yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı yapan Varank, şirketin bilimsel ve yatırım çalışmaları konularında bilgi aldı. Toplantıda, şirket tarafından üretilen, sinir sistemi ilaçları, Türkiye'nin ilk yerli üç odalı beslenme solüsyonu, yerli üretimi gerçekleştirilen anestezi ürünü ve böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan ürünüyle ilgili çalışmalara ait sunumlar yapıldı.

Öte yandan, şirket tarafından geliştirilen TÜBİTAK onaylı projeler üzerinde de durulan toplantıda, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tablet formundaki anti viral ilaçlara alternatif olarak geliştirilen ve ruhsat süreci devam eden ürüne ait bilgiler de yer aldı.

Açıklamada, Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Bugün hem yatırımlarımızdan hem projelerimizden konuştuk. Japonya'da ilk 5 eczacılık fakültelerinden birisi ile ortak geliştirdiğimiz dünyada ilk ve tek orijinal Molekül Sentezi Projesi'ni Sayın Bakanımız'a aktardık. 34 yıldır milli ve yerli firma olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bundan sonraki hedefimiz küresel pazarda Türkiye'yi temsil etmeye devam etmek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül