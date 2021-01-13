Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 binin üzerinde sosyal atama yapacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 binin üzerinde sosyal atama yapacak

13.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:21
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 binin üzerinde sosyal atama yapacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay içerisinde hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlıklarının koordinasyonunda ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzuna göre gerçekleştirebilecek. Adayların, tercih kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak saat 23.59'a kadar yapabilecek."

TALEP ÜZERİNE TERCİH SÜRESİ UZATILDI

Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak saat 23.59'a kadar uzatıldığına değinerek, "Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemleri 19 Ocak'a kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.

TERCİHLER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesi "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresinde yayınlandığını vurgulayan Selçuk, tercihlerin ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.

Bakan Selçuk, bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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