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Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs pandemisi nedeniyle 16 Mart tarihinde ara verilen Mesleki Yeterlilik Sınavlarının bugün itibarıyla yeniden başladığını açıkladı.

03.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:09

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirleme, nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis etme çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Nitelikli ve belgeli iş gücüne önem verdiklerini, bu kapsamda MYK aracılığıyla 19 sektör ve 326 meslekte belgelendirme yapmak üzere 217 kuruluşun yetkilendirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olan vatandaşlarımıza Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

TEDBİRLERE DİKKAT EDİLECEK

Bakan Selçuk, sınavların Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda İSG ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Selçuk yapılacak sınavlara ilişkin, "Sınav alanında görevli ve adaylardan hariç kimse bulunmayacak. Sınav merkezi koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek" bilgisini paylaştı.

143 MESLEKTE ZORUNLU

Selçuk, güvenli iş ortamının oluşturulması, üretimde verimliliğin ve kayıtlı istihdamın sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamında 226 meslek içerisinden bugüne kadar 143'ünde zorunluluk fiili olarak uygulanmaya alındığını da ifade etti.

Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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