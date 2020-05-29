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Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için kadro müjdesi verdi. Toplamda 1.343 kadroya yerleştirme işlemi yapılacağını belirten Selçuk, tercihlerin 1 Haziran itibarıyla başlayıp 15 Haziran'da sona ereceğini söyledi.

29.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:32

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1.343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "Gençlerimiz, 1 Haziran itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih işlemleri yapabilecek" dedi.

TERCİHLER 1-15 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK

Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran'da başlayacağını ve 15 Haziran'a kadar devam edeceğini ifade etti. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

BUGÜNE KADAR 54.144 GENÇ KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRİLDİ

Bakan Selçuk bu yerleştirme ile birlikte bugüne kadar bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen 54.144 gencin atamasının yapılmış olacağını vurgulayarak, "Bakanlık olarak, gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekleyerek, gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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