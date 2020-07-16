1'i kanser ilacı olmak üzere toplam 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1'i kanser olmak üzere toplam 18 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1'i kanser olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış olduğu toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇ SAYISI 8 BİN 265'E ULAŞTI

Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, "1'i kanser olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 265'e ulaştı. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser, 2 kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Kaynak: DHA