Esnaf ve sanatkarlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı
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Esnaf ve sanatkarlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

20.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:00
Esnaf ve sanatkarlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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