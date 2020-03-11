Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs sonrası tıbbı malzeme ve gıda ürünleri fiyatlarında fahiş fiyat artışı şikayetlerinin incelendiğini belirterek, "Fırsatçılık yapan firmalara 104 bin lira ceza kesilecek. Fırsatçılık yapılmaya devam edildiği takdirde ceza 10 katına kadar çıkacak. Fırsatçılara göz açtırmayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Ticaret Bakanı Pekcan, koronavirüsle birlikte tıbbi ekipmanlar ve gıda ürünleri fiyatlarının fahiş artışları konusundaki şikayetleri incelemeye aldıklarını belirtti. Pekcan fırsatçılara ilk cezada 104'er bin lira, fırsatçılığa devam edenlerin cezasının ise 10 katına kadar çıkacağını söyledi.

Pekcan konu hakkında şunları söyledi:

"Ticaretin akışının aksamaması yönünde tedbirlerimizi aldık. 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık. Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. Bu doğrultuda önceliğimiz halkın sağlığı. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. Amacımız ihracatı engellemek değil. Firmalarımız piyasanın talebini yerine getirecek. Maskede fiyat artışı takipte.Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok, halkımız sakin olmalı. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılık yapan firmalara 104 bin lira ceza kesilecek. Fırsatçılık yapılmaya devam edildiği takdirde ceza 10 katına kadar çıkacak. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."