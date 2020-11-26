Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak

26.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:27
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu. İşe alınacak personeller mülakat yapılmadan kurayla belirlenecek.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı yapacaklarını bildiren Pakdemirli, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 2019-2020 döneminde yapılan personel alımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu dönemde Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2 bin 419, Orman Genel Müdürlüğüne 6 bin 90, Devlet Su İşlerine 545, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100, Toprak Mahsulleri Ofisine 231, ÇAYKUR'a 911, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve Et Süt Kurumuna 115 personel alımı gerçekleştirdik."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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