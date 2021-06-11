2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
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2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek

Demirören Haber Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 18 Haziran'dan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerinin hesaplara yatırılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bitkisel üretim desteklerinin gelecek haftadan itibaren ödeneceğini duyurdu. Pakdemirli, ödemelerin 18 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını söyledi.

Pakdemirli şunları söyledi:

"Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini TC kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız. Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız"

Pakdemirli'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Özdemir

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2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek - Haberler Ekonomi
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