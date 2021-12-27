Bakan Nebati'den emekli ve memur zammıyla ilgili açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak

Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak 2021 yılının Aralık ayı enflasyonu sonrası memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek.

ASGARİ ÜCRET ORANINA YAKIN ZAM YAPILACAK

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam yapılacak. Ayrıca ek zam da yapılacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam oranına eş değer zam yapılması planlanan memur ve emekliye verilecek oran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye de soruldu.

"HAZİNE SIKINTI ÇIKARMAYACAK"

Zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade eden Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz."

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