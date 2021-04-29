Bakan Kurum: "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs tarihinden itibaren 15...
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Bakan Kurum: "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs tarihinden itibaren 15...

Bakan Kurum: 'Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs tarihinden itibaren 15...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Kurum: "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.

Bakan Kurum: "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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