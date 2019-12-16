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Bakan Kurum'dan Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir" dediği Melen Barajı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Melen barajındaki problemi doğrulayan Kurum, "Bunun da gereğini yapacağız" dedi.

16.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:13
Bakan Kurum'dan Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

İBB Başkanı 'nun "Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir" dediği ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Melen barajındaki problemi doğrulayan Kurum, "Bunun da gereğini yapacağız" dedi.

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