Bakan Kurum'dan Melen Barajı açıklaması: Problem olduğu doğrudur

16.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:13

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Projedeki çatlakların sebebi yapımdaki yanlış tercihtir" dediği Melen Barajı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Melen barajındaki problemi doğrulayan Kurum, "Bunun da gereğini yapacağız" dedi.

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