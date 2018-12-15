Bakan Kurum: Antalya'daki projeleri yakından takip ediyoruz (4)

30 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Antalya'da açılış ve temel atma törenlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son durağı Aksu'daki Çalkaya bölgesi oldu. Antalya'da 30 yılı aşkındır mülkiyet problemi bulunan bölge için özel bir kanun çıkarılmış, söz konusu kanun kısa süre önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bakan Kurum, Çalkaya bölgesiyle ilgili son gelişmeleri vatandaşlarla geldiği toplantıda anlattı. Bölgedeki üç mahalleyi kapsayan problemin 30 yılı aşkındır devam ettiğini anlatan Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sorunun çözülmesi için sıkça kendilerini ziyaret ettiğini anlattı. Türel'in 1300 hektarlık alanda 11 bin 700 tapuyu ilgilendiren mülkiyet sorunundan bahsettiğini anlatan Kurum, "Problemi aşmak için destek istediler. Konuyu beraber istişare ettik. Çözüleceğine kimsenin ummadığı alandaki mülkiyet problemini aşmak için kanuni teklifi sunduk ve Çalkaya'daki mülkiyet sorununu aşacak kanuni düzenlemeyi yaptık. Düzenleme geçen hafta resmi gazete yayımlandı ve yürürlüğe girdi" dedi.

MART SONUNA KADAR TAPULAR DAĞITILACAK

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapuları vermek suretiyle bayram yaşatmak düşüncesiyle hızlı bir çalışma temposuna girdiğini anlatan Kurum, "Mart ayının sonuna kadar tapuları vereceğiz. Tapuları verdikten sonra da kentsel dönüşüm için siz burada ne isteseniz o olacak. Böyle kalsın derseniz böyle, plan isterseniz buranın imarına yakışır bir plan yaparız. Siz ne istiyorsanız bundan sonraki süreçte onu yapacağız. İstemediğiniz hiçbir sürece kimse sizi dahil edemez. Bugüne kadar bu mülkiyet problemini çözmek adına bu işi takip ettik. Planlama yetkisi sadece bizde. Dönüşümle ilgili yapılması gerekenleri yapacağız. Yaşanabilir, çevreye duyarlı ecdadın bıraktığı şehirler gibi örnek proje yapmak istiyoruz" diye konuştu.

RESMİ GAZETEYİ HEDİYE ETTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de kangren haline gelen sorunu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Çözüm sürecini anlatan Türel, katkılarından dolayı Bakan Kurum'a Çalkaya'ya yönelik çıkan kanununun yer aldığı Resmi Gazete'yi ve kilim hediye etti.