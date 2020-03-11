Bakan Koca: "Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun öngörüsü"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
11.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:22
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Koca: "Yaz döneminde bu virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun öngörüsü"