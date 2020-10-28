Bakan Koca'dan 12 bin sağlık personeli alımı müjdesi
28.10.2020 21:48 | Son Güncelleme: 28.10.2020 22:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda sağlıkçılarla ilgili müjdeyi de paylaştı. Bakan Koca, Kasım'ın ilk haftasında 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.
İstanbul'da gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca açıklamaları sırasında sağlık personeli alımı da yapılacağını sözlerine ekledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçı alımıyla ilgili soruya, "Bağışıklık haritasını 1,5 en geç 2 ay içerisinde sürekli tekrarlamak istiyoruz. Başlandı sanırım gelecek hafta hane halkı tespit edilmişti, sadece PCR değil aynı zamanda antikora bakılmış oluyor. Gelecek hafta bitmiş olur, o durumda sonuçlarını il il açıklamak mümkün olacak. Önümüzdeki hafta ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi.