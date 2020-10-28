Bakan Koca'dan 12 bin sağlık personeli alımı müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda sağlıkçılarla ilgili müjdeyi de paylaştı. Bakan Koca, Kasım'ın ilk haftasında 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.